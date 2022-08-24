Открытое первенство области по теннису пройдет в Орле

Фото: Юлия Пыхалова Фото: Архив "КП"

В Орле пройдет открытое молодежное первенство области по теннису. За победу поборются юные спортсмены.

Соревнования продлятся несколько дней, с 27 по 31 августа. На поле выйдут юноши и девушки в возрасте до 17 лет, установить лидера предстоит среди 32 молодых спортсменов. Оценивать мастерство будет президент Орловской Федерации тенниса Андрей Данилочкин, он выступит главным судьей.

Поболеть за спортсменов можно на стадионе Ленина.

- Матчи пройдут 27 - 30 августа с 09.00 до 19.00 часов. Финал первенства состоится 31 августа с 09.00 до 11.00 часов. Время проведения встреч по большому теннису может меняться в зависимости от погодных условий, - сообщает пресс-служба областного правительства.