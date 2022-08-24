Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Орловской области снимают документальный фильм о разрушенных храмах. В съемках примет участие схиархимандрит Илий.

О проекте сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. Он стал победителем конкурса президентских грантов. Автор сценария и режиссер – Роман Терехов.

Орловская область выбрана неслучайно, поскольку в регионе много старинных храмов, нуждающихся в восстановлении. Авторы хотят показать, что церкви могут быть включены в экскурсионные маршруты, а регионе сможет привлечь туристов.

Участие в съемках уже принял митрополит Орловский и Болховский Тихон. Фильм создается по благословению Патриарха Кирилла и схиархимандрита Илия.