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Общество24 августа 2022 10:50

В Орловской области снимают документальный фильм о разрушенных храмах

В съемках примет участие схиархимандрит Илий
Сергей Силаев
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Орловской области снимают документальный фильм о разрушенных храмах. В съемках примет участие схиархимандрит Илий.

О проекте сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. Он стал победителем конкурса президентских грантов. Автор сценария и режиссер – Роман Терехов.

Орловская область выбрана неслучайно, поскольку в регионе много старинных храмов, нуждающихся в восстановлении. Авторы хотят показать, что церкви могут быть включены в экскурсионные маршруты, а регионе сможет привлечь туристов.

Участие в съемках уже принял митрополит Орловский и Болховский Тихон. Фильм создается по благословению Патриарха Кирилла и схиархимандрита Илия.