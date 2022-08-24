Фото: пресс-служба областного правительства

В Троснянском районе поисковики подняли останки 13 красноармейцев. Работы велись в два этапа.

В рамках Вахты Памяти-2022 поисковики поднимали останки бойцов Красной Армии. От этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Останки девяти человек были подняты с 25 апреля по 10 мая. Имя одного из них удалось установить. Это Константин Девяткин 1922 года рождения. Он погиб 15 июля 1943 года во время наступления его дивизии от села Никольское в направлении на Муравль.

С 5 по 13 августа подняли еще четыре человека. У них не было солдатских медальонов. Поисковый отряд включает в себя около 30 человек. Это поисковики из Москвы, Курска, Нижнего Новгорода и Белгорода.