Под Орлом водитель «КИА» насмерть сбил пешехода. Трагедия случилась в темное время суток.

ДТП произошло 23 августа, около 21.00, сообщили в региональной Госавтоинспекции. 65-летний водитель «КИА Соренто» направлялся в Орел со стороны Курска.

Он допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части и в попутном направлении. Бригада скорой помощи не успела помочь пострадавшему. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 человек погиб.

Всего за прошедшие 24 часа в регионе зарегистрировали 14 ДТП. В них пострадали два человека, один травмировался, один погиб.