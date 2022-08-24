Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Ливнах из-за неисправной печи едва не сгорел жилой дом. Огонь мог переброситься с загоревшейся хозпостройки.

Пожар случился накануне. Сообщение о возгорании поступило с улицы Капитана Филипова. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Рядом находились другие строения и жилой дом, огонь на которые не распространился благодаря своевременным действиям пожарных.

Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при использовании печи.

Всего за сутки сотрудники МЧС выезжали на помощь 26 раз. 17 – на тушение пожаров, еще 9 – на происшествия и помощь населению.