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Происшествия24 августа 2022 6:21

В Орловской области осудили мужчину за ложный донос на участкового

Теперь он выплатит сто тысяч рублей штрафа
Нина СОКОЛОВА
За ложный донос на участкового орловец заплатит штраф

За ложный донос на участкового орловец заплатит штраф

Фото: Архив "КП"

В Орловской области осудили мужчину за ложный донос на участкового. Теперь он выплатит сто тысяч рублей штрафа.

Пьяный житель Колпнянского района позвонил в дежурную часть и сообщил о том, что старший участковый превышает должностные полномочия. Правда, в ходе проведенной проверки его слова не подтвердились. На звонившего завели уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Обвинительный приговор вынес Колпнянский районный суд.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, - рассказали в прокуратуре Орловской области.