За ложный донос на участкового орловец заплатит штраф Фото: Архив "КП"

В Орловской области осудили мужчину за ложный донос на участкового. Теперь он выплатит сто тысяч рублей штрафа.

Пьяный житель Колпнянского района позвонил в дежурную часть и сообщил о том, что старший участковый превышает должностные полномочия. Правда, в ходе проведенной проверки его слова не подтвердились. На звонившего завели уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Обвинительный приговор вынес Колпнянский районный суд.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, - рассказали в прокуратуре Орловской области.