Фото: пресс-служба правительства региона

Орловчанка стала второй на Всероссийском конкурсе животноводов. В нем приняли участие 96 человек из 60 регионов страны.

Состязание от Министерства сельского хозяйства проходит раз в два года. Шестнадцатый конкурс по искусственному осеменению крупного рогатого скота прошел в Удмуртии с 16 по 18 августа. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Победителей определяли в десяти номинациях. Наталья Красова из Ливенского района заняла второе место в номинации «Мано-цервикальный способ искусственного осеменения». Ей вручили приз в 100 тысяч рублей.

Конкурс был длинный и проходил в пять этапов. Мастерство оценивали комиссии, куда вошли эксперты со всей России.