. Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В домах орловских многодетных семей появились пожарные датчики. Приборы жителям региона установили бесплатно.

Профилактическое мероприятие прошло в трех населенных пунктах Орловского муниципального округа. Жителей деревни Жилина, сел Плещеево и Моховица навестили сотрудники МЧС, соцзащиты и представители муниципальных образований.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области рассказали, что во время рейда в домах многодетных и неблагополучных семей были установлены пожарные извещатели безвозмездно.

Кроме того, спасатели разъяснили принцип работы этих датчиков, раздали родителям и детям профилактические памятки, а также побеседовали с домочадцами о правилах пожарной безопасности.