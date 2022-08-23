Орловцу ограничили свободу за езду на машине с поддельными правами. Наказание будет действовать шесть месяцев.

Решение вынес Заводской районный суд города Орла. Местный житель признан виновным в совершении преступления за приобретение поддельного документа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Орловец купил подделку у человека, на которого тоже завели уголовное дело. После приобретения «прав» мужчина управлял автомобилем, но не имел на это права.

Местный житель получил 6 месяцев ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.