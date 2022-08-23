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Общество23 августа 2022 13:40

В Орловской области зарплата учителей увеличится в полтора раза

Изменения вступают в силу с нового учебного года
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства региона

Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области зарплата учителей увеличится в полтора раза. Изменения вступают в силу с нового учебного года.

Об этом объявил губернатор региона Андрей Клычков на пленарном заседании на конференции с педагогическими работниками. С 1 сентября увеличатся оклады и ставки, изменится несколько коэффициентов.

– Гарантированная часть оплаты труда увеличится в среднем на 152-156 % по всем категориям педагогических работников дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования, - сообщил глава региона.

В школах Орловщины грядут и другие изменения со следующей недели. Теперь каждый понедельник школьники будут поднимать флаг и слушать гимн Российской Федерации.