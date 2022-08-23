В Орловской области увеличили число ковидных коек для детей. В регионе увеличивается число больных COVID-19.

О росте заболеваемости рассказал губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях.

Растет и уровень госпитализации. Большинство тех, кто находится на ИВЛ, не делали прививки.

– Серьезных рисков мы пока не видим, но люди возвращаются из отпусков, скоро 1 сентября. Каждому из нас необходимо позаботиться о своей безопасности, не дожидаясь пика заболеваемости сделать вакцинацию и ревакцинацию, - отметил Клычков.

В больницах региона провели работу по увеличению запасов кислорода для тяжелых пациентов. В настоящее время ношение масок в социальных учреждениях носит рекомендательный характер. За последние сутки коронавирусом заболели 172 орловца.