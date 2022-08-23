Автобусы проверяют перед стартом нового учебного года Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области перед началом учебного года проверяют школьные автобусы. Их техническое состояние должно соответствовать ГОСТу.

Так, проверка школьных автобусов инспекторами ГИБДД прошла в Ливенском районе. Особое внимание полицейские уделили их техническому состоянию. Инспекторы обследовали световую сигнализацию, кнопки экстренного открывания дверей, тахографы, ремни безопасности и карту водителя. Также проверили наличие аптечки, огнетушителей, аварийного знака и проблесковые маячки, использующиеся при перевозке группы детей.

Кроме того, правоохранители уточнили категорию водителей, их стаж, сроки прохождения техосмотра и провели инструктаж.

- По результатам обследования все автобусы, осуществляющие регулярную перевозку детей к местам нахождения общеобразовательных организаций, соответствуют требованиям ГОСТ, - отметили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.