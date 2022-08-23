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Общество23 августа 2022 13:01

В Орловской области перед началом учебного года проверяют школьные автобусы

Их состояние должно соответствовать ГОСТу
Нина СОКОЛОВА
Автобусы проверяют перед стартом нового учебного года

Автобусы проверяют перед стартом нового учебного года

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области перед началом учебного года проверяют школьные автобусы. Их техническое состояние должно соответствовать ГОСТу.

Так, проверка школьных автобусов инспекторами ГИБДД прошла в Ливенском районе. Особое внимание полицейские уделили их техническому состоянию. Инспекторы обследовали световую сигнализацию, кнопки экстренного открывания дверей, тахографы, ремни безопасности и карту водителя. Также проверили наличие аптечки, огнетушителей, аварийного знака и проблесковые маячки, использующиеся при перевозке группы детей.

Кроме того, правоохранители уточнили категорию водителей, их стаж, сроки прохождения техосмотра и провели инструктаж.

- По результатам обследования все автобусы, осуществляющие регулярную перевозку детей к местам нахождения общеобразовательных организаций, соответствуют требованиям ГОСТ, - отметили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.