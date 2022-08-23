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Случаи заражения коронавирусом в Орле и области зафиксированы во всех возрастных группах. За последние две недели инфекцию подхватили орловцы совершенно разных возрастов.

О ситуации с ковидом рассказала Екатерина Яшкина, начальник эпидемиологического отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Прирост заболеваемости ковидом меньше чем за месяц составил 80%. В особой группе риска, как и в прежние волны, люди старшего поколения, имеющие сахарный диабет или заболевания сердечно-сосудистой системы. Хотя есть в регионе и случаи заражения детей в возрасте до 6 лет.

Сейчас на Орловщине увеличены темпы прививочной кампании. Вакцинироваться от ковида можно во всех медучреждениях региона, также работают выездные бригады.