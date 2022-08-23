За один день мошенники выманили у орловцев больше двух миллионов рублей

Фото: Нина СОКОЛОВА / Архив "КП"

За один день телефонные мошенники выманили у орловцев более двух миллионов рублей. Аферисты предлагали перевести сбережения на «безопасный» счет.

В прошлую пятницу в полицию поступило сразу пять заявлений. Орловцам звонили якобы сотрудники банка и правоохранительных органов. Лжеработники говорили о попытках кражи денег со счетов и предлагали перевести их на «безопасный» счет, а еще убеждали доверчивых жителей региона взять кредит. На их удочку попались двое пенсионеров и гостья из столицы. В общей сложности они отправили звонившим более полутора миллиона рублей.

Также своих сбережений лишился 34-летний орловец, у которого пропали 30 тысяч рублей после того, как он сообщил код из смс псевдо-сотрудникам сотового оператора.

А жителя Должанского района обманул нечестный продавец трактора в интернете. Мужчина перечислил ему 275 тысяч рублей, но товар так и не получил.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по каждому факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Аферистов ищут полицейские.