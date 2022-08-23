Спикера орловского облсовета Музалевского наградил парламент Чеченской республики

Леонид Музалевский получил награду от Чеченского парламента

Спикера Орловского облсовета Леонида Музалевского наградили Почетной грамотой парламента Чеченской республики. К ней глава регионального заксобрания получил и нагрудный знак.

Распоряжение было подписано 1 августа, о чем сообщает пресс-служба облсовета. Отмечается, что Музалевский удостоен награды за благотворительность, патриотизм, организацию гуманитарной помощи жителям Донбасса и взаимодействие со спецподразделением «АХМАТ», участвующим в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР.

Награды от Чеченского парламента получил ряд благотворительных организаций, которые оказывают гуманитарную помощь Донбассу.

- Я выражаю всем им искреннюю благодарность за помощь населению Донбасса и военнослужащим России! – написал в своем телеграме глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.