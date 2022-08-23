Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика23 августа 2022 11:51

Спикера орловского облсовета Музалевского наградил парламент Чеченской республики

За активную благотворительную деятельность и высокий патриотизм
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Леонид Музалевский получил награду от Чеченского парламента

Леонид Музалевский получил награду от Чеченского парламента

Спикера Орловского облсовета Леонида Музалевского наградили Почетной грамотой парламента Чеченской республики. К ней глава регионального заксобрания получил и нагрудный знак.

Распоряжение было подписано 1 августа, о чем сообщает пресс-служба облсовета. Отмечается, что Музалевский удостоен награды за благотворительность, патриотизм, организацию гуманитарной помощи жителям Донбасса и взаимодействие со спецподразделением «АХМАТ», участвующим в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР.

Награды от Чеченского парламента получил ряд благотворительных организаций, которые оказывают гуманитарную помощь Донбассу.

- Я выражаю всем им искреннюю благодарность за помощь населению Донбасса и военнослужащим России! – написал в своем телеграме глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.