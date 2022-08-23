Фото: пресс-служба правительства региона

Орловцы смогут проголосовать на муниципальных выборах в течение трех дней. Досрочного голосования не будет.

О том, как будут голосовать жители Орловской области на выборах депутатов муниципальных образований рассказала председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева.

Пресс-служба правительства региона сообщает, что голосование пройдет в течение трех дней: 9,10 и 11 сентября. В начале осени планируется выбрать 73 депутата. Перед этим пройдут 64 избирательные кампании.

В подготовке выборов примут участие 29 территориальных комиссий и 84 участковых, общей численностью свыше тысячи человек. В избирательные списки включены 52 тысячи человек.

– Подготовка к выборам ведется в плановом режиме, избирательными комиссиями Орловской области во взаимодействии с органами власти, местного самоуправления создаются все необходимые условия для реализации избирательных прав граждан, - сообщила Лилия Пиняева.