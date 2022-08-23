Пьяный орловец на "Ладе" устроил ДТП с тремя пострадавшими

В аварии пострадали несколько человек Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Пьяный орловец на «Ладе Гранте» врезался в «Жигули». Пострадали водители и пассажиры двух легковушек.

На прошлых выходных, в вечернее время,26-летний мужчина, будучи в состоянии подшофе, на отечественной легковушке несся по автодороге «Болхов - Близненские дворы». В районе 16 километра он выехал на встречку, где в этот момент как раз ехал другой отечественный автомобиль. Машины столкнулись.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажиры двух машин: 47-летний мужчина и 59-летняя женщина, - уточнили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.