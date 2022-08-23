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Недвижимость23 августа 2022 10:40

С 23 августа в Орле возобновится подача горячей воды в многоэтажки

Завершены гидравлические испытания
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ольга СУПОНЕВА

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Фото: Архив "КП"

С 23 августа в Орле возобновится подача горячей воды в многоэтажки. Завершены гидравлические испытания.

Об этом сообщает ПАО "Квадра".

- Теплоноситель уже подан в магистральные и квартальные тепловые сети. Непосредственное подключение потребителей к системе горячего водоснабжения, а также наладку параметров горячей воды во внутридомовых коммуникациях осуществляют управляющие жилищные организации, - пояснили в Орловском филиале ПАО "Квадра".

Если в ближайшее время вода в кранах не потеплеет, то обращаться жителям стоит в свою управляющую компанию.