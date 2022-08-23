Фото: пресс-служба администрации Орла

В центре Орла открылась выставка, посвященная казачеству. На стендах представлены изображения предметов изобразительного искусства, оружия, наград и формы казаков.

Экспозицию выставки «Казачество на государевой службе» развернули в городском парке в День Государственного флага. На нескольких стендах отображается история и культура казачьего сословия в разные времена.

- Выставка представлена изображениями уникальных вещественных источников, оружия, предметов изобразительного искусства, униформой и наградами из собрания Государственного исторического музея, - рассказали про экспозицию в администрации Орла.

Кроме того, выставка поведает посетителям об участии казачества в войнах России с XVII по начало XX века, а также его роли в развитии Российского государства в целом.