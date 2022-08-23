На Злынском конезаводе под Орлом состоится большой праздник 27 августа

Злынский племенной конезавод основан Василием Телегиным в 1872 году Фото: Ольга СУПОНЕВА

В грядущую субботу, 27 августа, в Орловской области состоится праздник в честь 150-летия Злынского конезавода. На торжество приглашают всех желающих.

Празднования развернутся на территории конезавода в Болховском районе. Сперва, в 10.00, состоится молебен в честь Флора и Лавра - покровителей лошадей.

Затем, после торжественной части в 11.00, перед гостями выступят ансамбль казачьей песни «Звонница» из Болхова, артисты Орловского центра народного творчества.

В 12.00 выступления продолжатся. На площадке возле усадебного дома выступит Студия исторических танцев «Династия». Будут работать фото-зоны, для гостей состоятся мастер-классы. На конкурном поле орловцы смогут увидеть мастерство рубки шашкой, будет возможность попробовать приобрести такой навык. Также для желающих организуют катание на лошадях.

А маленьких гостей на центральном входе ждут батуты, сладкая вата, попкорн.

В 13.00 празднование продолжится скачками на тяжеловозных лошадях и рысистыми забегами.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

27 августа, с 10.00

Болховский р-н, п. Злынский конезавод

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