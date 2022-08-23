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В Орловской области школьники будут питаться на 60 рублей в день. Норматив увеличен с 1 сентября 2022.

Об этом сообщил глава департамента образования Алексей Карлов на конференции работников образования. Помимо того, что с нового учебного года вырастет норматив питания для учеников школ до 60 рублей, подрастет и норматив для студентов средних образовательных организаций. Он составит 50 рублей в день.

Всего же финансовое обеспечение региональной системы образования на сегодняшний день превышает 10 миллиардов рублей.

- Это позволяет реализовывать социальные гарантии в отношении уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников, государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - пояснили в пресс-службе областного правительства.