Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области снимают фильмы об известных писателях. Цикл будет состоять из семи картин.

Эпоху великих писателей и поэтов попытается воссоздать творческий проект «Литературная перемена». Он направлен на популяризацию отечественной литературы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В настоящее время творческая группа снимает картины про Ивана Тургенева и Афанасия Фета. Следующими героями станут Иван Бунин, Леонид Андреев, Николай Лесков, Михаил Пришвин и Петр Потемкин.

Первый показ короткометражек состоится в феврале 2023 года. Формат должен заинтересовать молодое поколение.