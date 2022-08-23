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Происшествия23 августа 2022 8:02

В Орловской области автоледи съехала с дороги и перевернулась

Обошлось без серьезных последствий
Сергей Силаев
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области автоледи съехала с дороги и перевернулась. Обошлось без серьезных последствий.

О ДТП рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области. Оно случилось 22 августа около 10 часов утра.

37-летняя орловчанка управляла «Лифаном» и двигалась по дороге «Верховье-Каменка». Женщина не справилась с управлением и съехала с дороги, а машина опрокинулась. В результате водитель получила телесные повреждения, ее отпустили.

В эти же сутки под Орлом мотоциклист без прав улетел в кювет с пассажиром. Здесь пришлось вмешаться медикам: обоих госпитализировали.