В Орле мужчина и женщина попали под уголовное дело, расплатившись чужой картой

Орловцы попали под статью о краже, отправившись за покупками с чужой картой Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле мужчина и женщина расплатились найденной картой в магазине за что попали под уголовное дело. На покупки они потратили более шести тысяч рублей.

Чужую банковскую карту жители областного центра нашли на улице. Недолго думая, они отправились в магазин за покупками, где отоварились на шесть с половиной тысяч рублей. Саму карту они потом выбросили, когда на ней закончились деньги. Полицейские завели уголовное дело по статье "кража".

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас продолжается следствие.