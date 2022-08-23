Фото: соцсети Андрея Усикова

В Кромах пройдет историко-гастрономический фестиваль «Слива-Град». Он приурочен к 875-летию поселка.

Масштабные празднования на Кромской земле начнутся 28 августа в 12.00. Об этом сообщил глава района Андрей Усиков в социальных сетях.

Для кромчан и гостей района приготовили разноплановую программу: фестиваль откроют театральной постановкой, желающие смогут продегустировать еду и попробовать торт «Кромы-875». Параллельно будет звучать живая музыка и пройдут мастер-классы от местных умельцев.

В рамках историко-гастрономического фестиваля торжественно откроют «Памятник тысячелетию Кром» и проведут историческую реконструкцию. Завершится праздник праздничным салютом. С полной программой можно ознакомиться здесь.