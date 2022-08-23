Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2022 7:23

Большинство выпускников орловских школ поступает в местные вузы

В регионе низкий уровень образовательной миграции
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Большинство выпускников орловских школ поступает в местные вузы. Более 80% ребят продолжают обучение в родном регионе.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу департамента образования Алексея Карлова. Отмечается, что в орловском регионе наблюдается низкий уровень образовательной миграции.

- Свыше 80 % выпускников школы поступают в организации высшего образования, расположенные в городе Орле. Более 60 % выпускников основной школы ежегодно поступают в областные учреждения СПО, - отметил Карлов.

Не уходят после девятого класса и продолжают обучение в школе 40% учеников.