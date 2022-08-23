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Происшествия23 августа 2022 7:14

В Орловской области из-за загоревшегося сена чуть не сгорел дом

Спасатели вовремя устранили возгорание
Сергей Силаев
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области из-за загоревшегося сена чуть не сгорел дом. Спасатели вовремя устранили возгорание.

Лежащее рядом с домом сено в деревне Новооптушанка Залегощенского района выгорело на 100 квадратов. Пострадавших нет, причину пожара устанавливают специалисты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В эти же сутки в селе Остров Ливенского района полыхал жилой дом. Пожарные приехали на место, когда огонь пробрался внутрь. В результате сгорела кровля и выгорела веранда. Пострадавших нет, причину устанавливают сотрудники МЧС.

За последние сутки пожарные 16 раз тушили пожары и восемь раз выезжали на помощь населению.