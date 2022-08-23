Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом мотоциклист без прав улетел в кювет с пассажиром. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.

О ДТП сообщила региональная госавтоинспекция. Оно случилось 22 августа, около 11.40, на дороге «Залегощь-Казарь».

Водитель не имел права управления мотоциклом «Мотоленд», однако сел за руль, прихватив с собой пассажира, и не справился с управлением. Медики забрали в больницу обоих.

За сутки в Орловской области произошло 13 ДТП. В них пострадали два человека, а еще трое получили травмы.