Орловские спортсмены завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам

Соревнования были посвящены 79-летию Победы в Курской битве. Фото со страницы МБУ СШОР №18 в VK.

В соревнованиях, посвященных 79-летию Победы в Курской битве, приняли участие свыше 120 человек. В активе орловских спортсменов пять медалей, две из которых – высшей пробы.

Среди девушек 2009-10 годов рождения на дистанции 4 км победила Кира Ситникова. У юношей 2005-06 гг.р. на дистанции 6 км первым финишировал Иван Ефанов.

Среди юниоров 2003-04 гг.р. на гонке на 8 км вторым стал Дмитрий Перов, третьим – Владислав Агаев. В категории мужчин 1983-2002 гг.р. на дистанции 15 км серебро завоевал Александр Шебанов.

Как сообщалось ранее, орловские легкоатлеты завоевали две медали на всероссийских соревнованиях. Анастасия Мадышева выиграла забег на 1500 метров. А в беге на 3000 метров бронзу завоевал Никита Калганов.