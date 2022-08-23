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Общество23 августа 2022 6:04

В Орле 23 августа ожидается жара в +31 градус

Осадков не предвидится
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В Орле воцарилась жара

В Орле воцарилась жара

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле сегодня, 23 августа, ожидается жаркая погода. Столбики термометров переберутся за отметку в +30 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, температура воздуха в дневные часы достигнет +31. При этом небо ясное, дождя синоптики не прогнозируют. Ожидается также достаточно сильный ветер с юго-востока, атмосферное давление на уровне 750 мм рт.ст. В ночное время на термометрах +16 градусов.

Жаркой в Орле будет вся неделя. В ближайшие дни температура составит +27..+28 градусов, к выходным снова поднимется до +30. По предварительным прогнозам, с начала сентября пойдут дожди.