В Орловской области сняли с учета более восьми тысяч «временных» участков. Владельцы не оформили права на землю.

«Временные» земельные участки ставили на кадастровый учет с 2008 по 2017 год. В связи с тем, что орловцы их так и не зарегистрировали должным образом, эти участки исключили из Единого государственного реестра недвижимости.

В Управлении Росреестра по Орловской области уточнили, что статус таких участков сменился на «архивный». Для того, чтобы доказать право собственности на землю нужно заново регистрировать владение в ЕГРН.

К слову, незарегистрированный земельный участок нельзя сдать в аренду или использовать как залог при оформлении ипотеки.