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Общество22 августа 2022 14:24

В честь Дня флага в Орловской области состоялся автопробег

Из Орла колонна с триколорами доехала до мемориала в селе Вяжи
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области в честь Дня государственного флага РФ 22 августа состоялся автопробег. Колонна с триколорами доехала из Орла до мемориала в селе Вяжи Новосильского района.

Участники автопробега, которых было больше 80 человек, проехали по памятным для региона местам. Колонна остановилась на месте гибели Гуртьева, в мемориальном комплексе танкистам-первогвардейцам, а также на мемориале Славы в Мценске.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Завершился пробег остановкой в военно-историческом мемориальном комплексе в Вяжах.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

- Во всех точках автопробега состоялось возложение цветов, была объявлена минута молчания в память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны. Также участники автопробега привезли специальную капсулу с частицей Вечного огня, взятого с Могилы неизвестного солдата в городе Москве, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.