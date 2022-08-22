В честь Дня флага в Орловской области состоялся автопробег

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области в честь Дня государственного флага РФ 22 августа состоялся автопробег. Колонна с триколорами доехала из Орла до мемориала в селе Вяжи Новосильского района.

Участники автопробега, которых было больше 80 человек, проехали по памятным для региона местам. Колонна остановилась на месте гибели Гуртьева, в мемориальном комплексе танкистам-первогвардейцам, а также на мемориале Славы в Мценске.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Завершился пробег остановкой в военно-историческом мемориальном комплексе в Вяжах.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

- Во всех точках автопробега состоялось возложение цветов, была объявлена минута молчания в память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны. Также участники автопробега привезли специальную капсулу с частицей Вечного огня, взятого с Могилы неизвестного солдата в городе Москве, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.