В Орловской области учителя получат премии до 200 тысяч рублей

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области учителя получат премии в размере до 200 тысяч рублей. Указ об этом подписал губернатор Андрей Клычков.

Финансово поощрят тех педагогов, кто отличился в работе. Так, по 100 тысяч получат учителя, чьи выпускники набрали по 100 баллов на ЕГЭ в двух предметах, а также чьи ученики победили во всероссийских олимпиадах. По 75 тысяч рублей получат учителя, под руководством которых дети стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Также выплаты разных сумм предусмотрены для педагогов, ученики которых завоевали медали на национальном чемпионате Ворлдскиллс.

По 200 тысяч рублей предусмотрено для директоров, выпускники которых набрали 70 и более баллов на ЕГЭ по всем сданным общеобразовательным предметам (не менее пяти выпускников в учреждении).