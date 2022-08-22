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Общество22 августа 2022 13:06

Флэшмоб «Zа флаг!» прошел в Орле

В парке Победы отметили День государственного флага России
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле состоялся патриотический флэшмоб «Zа флаг!». Его посвятили Дню государственного флага России, который отмечается 22 августа.

Участники события собрались в парке Победы. Около 50 человек выстроились в форме символа Z, взяв в руки российский триколор. Прозвучал гимн, под который был поднят флаг России. На память было сделано фото с высоты.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, участие во флэшмобе приняли представители властных структур, ведомств, а также общественных организаций.