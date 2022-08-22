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Общество22 августа 2022 12:14

Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла пополнится новыми автобусами

На данный момент на городских маршрутах транспорта не хватает
Нина СОКОЛОВА
Фото из архива "КП"

Фото из архива "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла пополнится 20 новыми автобусами. На данный момент на городских маршрутах транспорта не хватает.

О нехватке общественного транспорта разговаривали на заседании комитета по экономическому развитию и поддержке предпринимательства в горсовете. Сейчас со сломавшихся машин, которые очень дорого восстанавливать, детали переставляют на ездящие троллейбусы и трамваи.

В пресс-службе горсовета отметили, что в этом году ТТП планируют усилить 30-ю новыми автобусами, а еще 20 закупят в 2023 году.

Но, тем не менее, долги предприятия по-прежнему растут. Задолженность уже превысила 80 миллионов рублей. Вопрос находится на депутатском контроле. В этом году ТТП уже получило 108 миллионов рублей финансовой помощи.