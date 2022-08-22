В Орле у мужчины украли колеса с машины, пока он был на работе

Кражу удалось раскрыть оперативникам Фото: Нина СОКОЛОВА

Житель Орла приехал на работу, припарковал машину, а вечером застал ее без колес. Похитителя удалось вычислить и задержать полицейским.

Об инциденте рассказали в региональном УМВД. Орловец пришел в полицию с заявлением о краже. Рассказал, где был припаркован его "ВАЗ", оценил потерю примерно в 16 тысяч рублей. Оперативники стали выяснять все детали случившегося и вскоре вышли на след предполагаемого вора.

Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. Как оказалось, снятые с чужой машины колеса он собирался поставить на свой автомобиль.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.