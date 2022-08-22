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Происшествия22 августа 2022 10:23

На улице Розы Люксембург в Орле внедорожник сбил подростка на переходе

Юный пешеход получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход

В ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле внедорожник сбил подростка на пешеходном переходе. Мальчик получил травмы.

Об происшествии рассказала региональная Госавтоинспекция. Вечером 19 августа, было около семи часов, 12-летний парень начал переходить проезжую часть улицы Розы Люксембург. В этот момент, со стороны Гагарина в сторону Черкасской, здесь ехал 43-летний мужчина на иномарке "Митсубиши Аутлэндэр". Машина сбила пешехода.

Пострадавшего осмотрели врачи. Он получил травмы, но обошлось без госпитализации, лечиться подросток будет амбулаторно.

С 19 по 22 августа в регионе зафиксировано 49 ДТП, 10 из них с пострадавшими. Погибло 6 человек. Так, страшная авария в Ливнах унесла жизни сразу трех человек.