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В больницы Орловской области возвращается масочный режим. Также рекомендовано носить маски в учреждениях соцзащиты.

Пока что меры носят только характер рекомендации, однако заболеваемость ковидом растет день ото дня.

- В связи с ростом в регионе заболеваемости COVID-19 и учитывая, что члены регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции находятся здесь, предлагаю с сегодняшнего дня рекомендовать ношение масок в учреждениях здравоохранения, социальной защиты и при проведении массовых мероприятий, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании правительства 22 августа.

25 августа в областном центре состоится заседание оперштаба, на котором речь пойдет уже о конкретных ограничениях и профилактических мерах.