В Орловской области "БМВ" врезался в дерево, водитель погиб на месте

. Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Орловской области автомобиль "БМВ" вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель погиб на месте аварии. Пострадал и пассажир иномарки.

ДТП случилось 19 августа на трассе М-2 "Крым". За рулем "немца" был 35-летний водитель, он вел иномарку со стороны Орла в направлении Москвы. Путь его прервался на 327 километре. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель не справился с управлением. Машину занесло и выбросило в кювет по ходу движения, здесь "БМВ" столкнулся с деревом.

Мужчина умер до приезда скорой. Покалечившегося пассажира, мужчину 27 лет, госпитализировали в Мценскую районную больницу.

С 19 по 22 августа в регионе зафиксировано 49 ДТП, 10 из них с пострадавшими. Погибло 6 человек. Так, страшная авария в Ливнах унесла жизни сразу трех человек.