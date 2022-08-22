По Орловской области проедет поезд Победы. Прибытие его в регион ожидается 25 августа, в течение двух дней он проследует по маршруту Орел-Верховье и Орел-Мценск.

"Поезд Победы" - это передвижная выставка, посвященная 79-й годовщине победы в битве на Орловско-Курской дуге. Состав проследует по местам боевой славы Орловщины, сообщает официальный сайт областной администрации.

Так, 25 августа поезд проедет от Орла до Верховья, он остановится на станциях в Залегощи и Верховье. А 26 числа он поедет из Орла в Мценск через Змиевку и Глазуновку.

Сопроводят прибытие поезда в регионе торжественные митинги, возложения цветов к памятникам воинам-освободителям и железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.