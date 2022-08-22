Колпнянскую больницу отремонтируют за 50 миллионов рублей. Работы начнутся в 2022 году.

О планах сообщил руководитель департамента транспорта Алексей Субботин на заседании, которое провел губернатор. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 47,9 млн рублей, в том числе 46,8 млн рублей за счет федерального бюджета, - рассказал Алексей Субботин.

Работы будет выполнять один подрядчик. Решение принято из-за отсутствия времени на повторные процедуры, а также сезонности работ и ранее проведенной закупки.

Орловский областной заказчик должен заключить контракт по капитальному ремонту Колпнянской ЦРБ до 26 августа. Его проведут в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области».