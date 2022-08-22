Орловец, убивший знакомого во время пьяного конфликта, отправится в колонию на 10 лет

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Орловец, убивший знакомого во время пьяного конфликта, отправится в колонию на десять лет. Мужчина обжаловал судебный приговор, но его оставили без изменения.

Убийство произошло в Покровском районе в феврале этого года. Во время застолья приятели поругались, и один из них нанес другому множество ударов ножом и топором. От полученных травм последний скончался. Правоохранители завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, - сообщили в прокуратуре Орловской области.

После приговор был обжалован, но суд его не поменял. Сейчас судебный приговор вступил в законную силу.