В Ливнах при лобовом ДТП погиб директор школы

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В Ливнах в страшной аварии погибло три человека. Одной из жертв столкновения "Лады" и "БМВ" стал директор школы №9 районного центра.

Авария произошла ночью 19 августа на рабочей улице. Отечественный автомобиль и иномарка столкнулись лоб в лоб. Удар был настолько сильным, что машины превратились в груду металла. Известно, что за рулем "Лады" был 61-летний мужчина, на "БМВ" ехал водитель 33-х лет. Оба погибли на месте аварии.

Позже, уже в больнице, скончался директор школы Александр Лазуткин, сообщает ливенское издание "Уездный город". В больницу на скорой доставили еще двоих пассажиров "Лады". Одна из женщин находится в реанимации, другую после оказания помощи отпустили домой. По информации "Уездного города" это жена погибшего директор.

По какой причине прямо на городской улице произошла такая жуткая автокатастрофа, еще предстоит выяснить полицейским.