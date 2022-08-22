В этом году на развитие лесного хозяйства потратят около 76 миллионов рублей Фото: Нина СОКОЛОВА

На развитие лесного хозяйства Орловской области выделили почти 76 миллионов рублей. Больше половины этой суммы уже освоили.

Практически 210 тысяч гектаров в регионе занимают леса. В этом году на развитие лесного хозяйства потратят около 76 миллионов рублей. Большая часть денег поступила из федерального бюджета. Из этих средств уже освоили порядка 45 миллионов.

- Они были направлены на обеспечение и организацию неистощительного использования, эффективной охраны, защиты и воспроизводства лесов, осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», - сообщили в пресс-службе облсовета.