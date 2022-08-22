ООО “Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” на пути добрых дел

.

До начала учебного года остается несколько дней, а значит для родителей настала горячая пора хлопот, связанных с подготовкой к школе. Собрать ребенка в школу – задача сложная и затратная, тем более если первоклашек сразу двое, а доход на одного члена семьи составляет прожиточный минимум.

«На протяжении нескольких лет накануне первого сентября наше предприятие оказывает поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в которых дети идут в первый класс. В этом году мы оказали помощь в сборе трех первоклашек – приобрели и передали им школьные ранцы с набором канцтоваров для учебы. Я думаю, многие со мной согласятся, что делать добрые дела не только необходимо, но и приятно. Мне нравятся высказывания Льва Николаевича Толстого: «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые дела» и «Капля добра лучше целой бочки философии». Я уверен, что придерживаясь в своих мыслях и поступках этих истин, мы сможем изменить окружающую нас действительность к лучшему», - рассказывает Генеральный директор ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Сергей Николаевич Кутенев.

.

Коллектив ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” выражает благодарность сотрудникам управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства города Орла за оказанное содействие в данном вопросе.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Подольский Александр Владимирович PR менеджер ООО "Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"" тел. раб: 8 (495) 248-66-70 доб. 360 E - mail : a.podolskiy@expert-cable.ru www.expert-cable.ru