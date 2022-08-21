В последнюю рабочую неделю августа в Орле ожидается жара за 30 градусов

Последняя рабочая неделя августа выдастся жаркой Фото: Ольга СУПОНЕВА

Прохладная и дождливая погода в Орле сменится жарой. В последнюю рабочую неделю августа столбики термометров доберутся до отметок в +30 градусов, будет палить солнце. Публикуем подробный прогноз на рабочую пятидневку 22-26 августа.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 22 числа в городе облачно, на термометрах от +17 до +28 градусов. Ветер восточный 5 м/с, атмосферное давление на уровне 747 мм рт.ст. Дождя не предвидится.

Во вторник 23 августа жара от +18 в ночные часа до +31 градуса днем. Солнечно, без дождя. Ветер юго-восточный 5 м/с, давление поднимется до 750 мм рт.ст.

В среду 24 августа на термометрах от +17 до +29 градусов. Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4 м/с, давление поднимется еще на два деления и составит 752 мм рт.ст.

В четверг 25 августа температура воздуха от +16 в темное время суток до +29 днем. Ясное небо, осадков метеорологи не прогнозируют. Ветер восточный 2 м/с, давление 750 мм рт.ст.

В пятницу 26 августа в ночные часы на термометрах +16, днем +27 градусов. Небо все так же ясное, без дождя. Давление 746 мм рт.ст., ветер восточный 2 м/с.