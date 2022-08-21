В Хомутово завершают ремонт дороги, которую не приводили в порядок 30 лет

Фото: районная газета "Трудовая слава"

В орловском райцентре Хомутово завершают ремонт дороги, которую не приводили в порядок 30 лет. Новый асфальт тут укладывают по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".

Рабочие приводят в порядок улицу Комсомольскую, а точнее ее участок длиной чуть больше 800 метров. За то время, что дорожное покрытие не обновляли, оно пришло в плачевное состояние.

- Общая площадь заасфальтированного участка - 6221 квадратных метров, - сообщает официальный портал областного правительства.

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