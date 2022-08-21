В Хомутово завершают ремонт дороги, которую не приводили в порядок 30 лет

Фото: районная газета "Трудовая слава"
В орловском райцентре Хомутово завершают ремонт дороги, которую не приводили в порядок 30 лет. Новый асфальт тут укладывают по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".
Рабочие приводят в порядок улицу Комсомольскую, а точнее ее участок длиной чуть больше 800 метров. За то время, что дорожное покрытие не обновляли, оно пришло в плачевное состояние.
- Общая площадь заасфальтированного участка - 6221 квадратных метров, - сообщает официальный портал областного правительства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Орловской области отремонтируют почти 100 километров дорог. 2022 году на эту цель потратят больше миллиарда рублей...(далее)