В Орле умер доцент кафедры электроники Владимир Варгашкин

Фото: oreluniver.ru

В Орле умер преподаватель ОГУ, доцент кафедры электроники радиотехники и систем связи Владимир Варгашкин. Кандидат технических наук скоропостижно скончался 19 августа.

Об этом сообщает официальный сайт Орловского госуниверситета. Владимир Яковлевич проработал здесь больше 35 лет.

- Владимир Яковлевич как разносторонне образованный человек был увлечен не только проблемами космического масштаба, но и историей Орловщины, интересовался произведениями искусства, театром, литературой. Среди увлечений было все, что связано с гравитацией и космологией, филателия, изучение историко-архитектурных памятников Орловщины и соседних областей, работа в различных молодежных коллективах по интересам, - рассказывают в ОГУ.

Доцента не стало на 62-м году жизни. Редакция "КП-Орел" выражает соболезнования близким Владимира Варгашкина.