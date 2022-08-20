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Общество20 августа 2022 8:12

Житель Орла во время прогулки нашел револьвер

Оружие мужчина отнес в Росгвардию
Нина СОКОЛОВА
Найденное оружие мужчина сдал в Росгвардию

Найденное оружие мужчина сдал в Росгвардию

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловец нашел револьвер во время прогулки. Оружие мужчина отнес в Росгвардию.

Прогуливаясь по улице Карьерной, 48-летний житель областного центра нашел газовый револьвер около гаражей. С находкой мужчина отправился в отдел лицензионно-разрешительной работы. Росгвардейцы осмотрели оружие и отправили на проверку, после которой примут решение о выплате вознаграждения.

- С начала текущего года на возмездной основе орловцы передали 28 единиц незарегистрированного оружия. Выплаты за добровольную сдачу оружия составят порядка 350 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.