Орловские легкоатлеты завоевали две медали на всероссийских соревнованиях

Минувший турнир являлся заключительным стартом перед финалом серии соревнований «Королева российского спорта». Фото со страницы БУ ОО "Центр спортивной подготовки" г. Орел в VK.

В Москве на стадионе ОЦ им. братьев Знаменских прошел Кубок Москвы – «Мемориал В.П. Куца», который являлся заключительным стартом перед финалом серии соревнований «Королева российского спорта».

Анастасия Мадышева (Орловская область) выиграла забег на 1500 метров среди женщин - 4:13.33. Следом линию финиша пересекли Дина Габдуллина (Ямало-Ненецкий автономный округ) - 4:15.31 и Лилия Мендаева (Москва, ХМАО) - 4:15.57.

В беге на 3000 метров бронзу завоевал Никита Калганов, выступающий за Москву и Орловскую область - 8:21.70. Победу праздновал воронежец Алексей Попов - 8:14.85, вторым финишировал Евгений Валитов (Москва) - 8:20.93.

Как сообщалось ранее, орловские спортсмены стали призерами Спартакиады учащихся России по пулевой стрельбе.